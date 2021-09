Aumento bollette, arriva sostegno extra contro stangata (non per tutti però)

Sono due le possibili misure che il Governo intende adottare, il cui costo complessivo si aggira attorno ai 3/4 miliardi.

Come aveva comunicato il ministro Roberto Cingolani, bollette di luce e gas sono in aumento quest’anno. Ora, tuttavia, il governo sta valutando due opzioni per contenere il suddetto aumento che interesserà le famiglie. Le soluzioni sono un sostegno extra per le famiglie in difficoltà e un taglio degli oneri di sistema, incluso tra i 3/4 miliardi. Il bonus non sarà per tutti, ma le famiglie che ricevono il reddito di cittadinanza e quelle con uno o più familiari in gravi condizioni di salute, soprattutto quelle che hanno bisogno di macchinari alimentati con energia elettrica.

Per le famiglie meno abbienti c’è già il bonus bollette 2021, entrato in vigore dal 1° luglio, assegnato a seconda dell’Isee e gli sconti vengono attribuiti in modo automatico, senza dover fare richiesta. Le condizioni per usufruire del bonus sono: far parte di una famiglia con ISEE inferiore a 8.625 euro o di una famiglia con almeno 4 figli a carico e ISEE inferiore a 20mila euro. Infine, far parte di una famiglia con Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Sui social, il ministro Gelmini ha commentato:«L’aumento del costo delle forniture di gas ed energia elettrica non dovrà finire in bolletta e pesare su famiglie e imprese. Il governo è già intervenuto durante la pandemia per calmierare i costi energetici e ora non lasceremo soli i cittadini e le aziende. Stiamo lavorando per intervenire già nel prossimo Consiglio dei Ministri con un provvedimento per anestetizzare l’incremento del costo della materia prima ed evitare ulteriori aggravi sui bilanci di famiglie e attività economiche».

Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sui social ha scritto:«La transizione ecologica è il futuro. Per le imprese, per i lavoratori, per le nuove generazioni. Di economia sostenibile e green si parla ormai da mesi in tutti i principali fora internazionali. Anche qui a New York all’Assemblea generale dell’Onu questi temi sono al centro del dibattito».

«Come Italia siamo copresidenti della Cop26 e presidenti del G20 e in cima alla nostra agenda ci sono transizione ecologica e digitale, per avere un Paese più moderno, competitivo e pulito», prosegue Di Maio. «Adesso però c’è un punto da affrontare: i costi della transizione ecologica. Sulle tasche dei cittadini non devono pesare costi come quelli degli aumenti in bolletta. Il MoVimento 5 Stelle l’ha detto dal primo istante e nel prossimo Consiglio dei Ministri verranno stanziati fondi per calmierare i costi delle bollette ed evitare aumenti».

Per il ministro, «la questione però va considerata con un approccio più ampio, europeo. In questi giorni si discute di una Ue che deve dimostrare credibilità, che deve dotarsi di una autonomia strategica e una Difesa comune. Bene, proprio per questo motivo l’Unione europea deve essere protagonista anche nella transizione ecologica, con interventi economici a sostegno degli Stati membri. Serve uno sforzo comune per il benessere di tutti i cittadini», ha chiosato Di Maio.