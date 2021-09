Alla guida di un furgone, non si accorge del tir fermo: in 5 restano intrappolati tra le lamiere: due morti

Due persone sono morti in un terribile incidente occorso a Latisana, in provincia di Udine. Altri 3 sono feriti gravi

Brutto incidente questa mattina a Latisana, in provincia di Udine. Intorno alle ore 8:15, nel tratto sito tra gli svincoli San Giorgio di Nogaro e Latisana, un gruppo di 5 persone viaggiava sulla A4 direzione Venezia. Ma il conducente, non si è accorto che davanti a lui c’era un tir fermo e lo ha tamponato in modo violento.

Una botta così forte le 5 persone nel furgone sono rimaste intrappolate in quel che è rimasto del mezzo su cui viaggiavano. Immediatamente sono sopraggiunti i vigili del fuoco e un autogru, che hanno visto il furgone intrappolato sotto la parte posteriore del tir.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco, tre delle 5 persone nel furgone erano state soccorse e portate d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118. I pompieri hanno quindi proceduto per estrarre dalle lamiere altre due persone che purtroppo erano già morte. I vigili hanno poi messo in sicurezza il tir e il furgone e tutta l’area in cui si è verificato l’incidente.

Due le vittime, come sopraccitato, una donna di 63 anni e un uomo di 37, entrambe di nazionalità ucraina. Sul posto sono intervenute anche la Polstrada e lo staff di Autovie.

Per tutto il tempo in cui ci sono stati i soccorsi, la corsia A4 direzione Venezia è rimasta chiusa alla circolazione dei veicoli.