Pena ridotta a 21 anni per l’ex primario Brega Massone: non torna in carcere

Per i quattro morti alla Santa Rita di Milano, l’ex primario Brega Massone è stato condannato a 21 anni e 8 mesi, ma non tornerà in carcere.

I giudici della Corte d’Assise e d’appello di Milano hanno condannato a 21 anni e otto mesi l’ex primario della clinica Santa Rita, Pier Paolo Brega Massone. La sentenza riguarda il processo di appello per la morte di quattro pazienti che l’ex primario di Chirurgia toracica aveva in cura.

Pena scontata per l’ex chirurgo Brega Massone: uscirà dal carcere

L’ex chirurgo Brega Massone ha già scontato 15 anni per la morte dei suoi pazienti e gli è stato concesso di scontare la pena residua ai servizi sociali. Il ricalcolo è stato fatto della Corte d’assise e d’appello di Milano dopo l’annullamento dell’ergastolo della Cassazione, ritenendo che le morti dei 4 anziani portati in sala operatoria per “interventi inutili” non fossero “omicidi dolosi”.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Eugenia Rigotti insieme? Arriva la reazione di Vanessa Spoto

La Corte d’Assise e d’appello di Milano ha riqualificato l’accusa di omicidio, escludendo la volontarietà e il dolo, e riquantificato la pena per Brega Massone. Condonati tre anni, l’ex chirurgo non tornerà in carcere. In precedenza era stato condannato a 15 anni e mezzo, diventati definitivi, per 55 casi di lesioni e truffe al Servizio sanitario nazionale. La condanna complessiva, con il vincolo della continuazione, è stata ricalcolata dai giudici a 22 anni e 4 mesi che, per via del condono di tre anni, sono scesi a 18 anni e 4 mesi.

Leggi anche -> Trattativa Stato-mafia, la sentenza: assolti gli imputati principali

Dal momento che l’ex primario è già stato in carcere per 15 anni e mezzo e la pena residua è quindi ai tre anni, quando la sentenza passerà in giudizio Brega Massone dovrebbe finire la pena non più in cella ma in affidamento in prova ai servizi sociali. La Corte ha inoltre rideterminato la pena di 7 anni e 8 mesi inflitta a Fabio Presicci, braccio destro di Brega e imputato per due dei quattro decessi. Al netto del condono, la condanna è di 8 anni e 8 mesi.