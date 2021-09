Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Eugenia Rigotti insieme? Arriva la reazione di Vanessa Spoto

Vanessa Spoto commenta sui social la notizia che parla di un riavvicinamento tra Eugenia Rigotti e Massimiliano Mollicone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non esita a puntare il dito contro l’ex tronista: “Non si gioca con i sentimenti delle persone”

Una storia che non ha preso il volo

Sta facendo scalpore tra i fan di Uomini e Donne, il presunto riavvicinamento tra Eugenia Rigotti e Massimiliano Mollicone. Chi ha seguito la trasmissione nella scorsa edizione, sa bene che l’ex tronista era indeciso tra la trentina dagli occhi chiari molto riflessiva e la brunetta toscana un pò più frizzante e spensierata.

Mollicone era anche arrivato al punto di voler eliminare la Rigotti, perchè a suo dire, non rappresenta proprio i suoi canoni estetici , ma alla fine l’ha portata fino al giorno della scelta. Come lui stesso aveva ribadito, era comunque molto “preso” da lei. Il biondo di Aprilia alla fine però scelse Vanessa, ma la loro storia, fuori dagli studi, non è decollata e i due si sono detti addio, dopo pochi mesi dall’uscita del programma.

Massimiliano Mollicone e Eugenia Rigotti insieme?

Oggi, a quanto pare, Massimiliano Mollicone è tornato dalla corteggiatrice che rifiutò nel dating show di Maria De Filippi. I due sono stati avvistati insieme e la notizia è rimbalzata sui social, fino ad arrivare a Vanessa Spoto. Quest’ultima si è sentita ferita da questa rivelazione e non ha esitato a dire la sua, pubblicamente.

La notizia secondo cui Massimiliano sarebbe tornato da Eugenia, è stata lanciata da un fan di Deianira Marzano. Secondo la segnalazione, il giovane avrebbe trascorso qualche giorno da lei a Trento.

La reazione di Vanessa Spoto

Questo presunto ritorno di fiamma ha spiazzato tutti, ma soprattutto la Spoto che ha subito commentato in una stories: “Buongiorno a tutti. Stamattina sono stata un po’ a riflettere sulla notizia che è uscita. Personalmente, in cuor mio, se fosse così mi sento non presa in giro, di più. Non starò a dire nient’altro perché è la sua vita e fa ciò che vuole. Non si gioca con i sentimenti delle persone”.

Ciò che ha scritto Vanessa fa pensare che la ragazza nutre ancora dei legittimi dubbi sull’indiscrezione, ma non nasconde il suo dolore e la sua delusione. Al momento non è arrivata nessun commento o tantomeno conferma ufficiale dai diretti interessati.