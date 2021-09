Pregliasco: “Sì a terza dose di vaccino in contemporanea a quello antinfluenzale”

Il virogolo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano e le sue dichiarazioni ad Adnkronos salute, per quanto riguarda la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid-19.

“L’idea di fare insieme la terza dose del vaccino anti-Covid e il vaccino antinfluenzale c’è e ritengo che si possa fare, per semplificare l’organizzazione”, ha dichiarato Fabrizio Pregliasco.

LEGGI ANCHE > Dissequestrato il Gratta e vinci rubato: l’anziana incasserà la vincita

Del resto, ricorda, la somministrazione in contemporanea “si fa già per influenza e pneumococco, per influenza ed herpes virus, quindi per vaccini che sono in qualche modo consolidati. Quella della tempistica distinta” tra terza dose Covid-19 e antinfluenzale “era solo una precauzione che però – conclude Pregliasco – crea problemi organizzativi”.