Ruba alcolici nel supermercato e picchia l’addetto alla sicurezza: arrestato senza fissa dimora

Furto con aggressione in quel di Roma: un senza fissa dimora ruba gli alcolici in un supermercato e si scaglia contro l’addetto alla sicurezza. Fermato da una pattuglia mentre tentava la fuga, il ladro è stato arrestato.

Taccheggio con aggressione, quello verificatosi nella serata di martedì 21 settembre, in quel di Roma. Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, il protagonista della vicenda è un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, originario dell’Europa dell’Est. Vittima, invece, un dipendente di un esercizio commerciale, che nel tentativo di fermarlo dopo averlo sorpreso a rubare, sarebbe invece finito col ricevere un pugno in pieno volto. La fuga da parte del ladro, tuttavia, non sarebbe durata a lungo: ad identificarlo e a bloccarlo nel giro di poco, infatti, ci hanno pensato le forze dell’ordine.

Ruba gli alcolici e picchia l’addetto alla sicurezza, arrestato

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, nella tarda serata di martedì i Carabinieri della Stazione di Acilia sono intervenuti presso un esercizio commerciale della zona, un supermercato di Vitinia (frazione sud di Roma Capitale). I militari dell’arma hanno provveduto a bloccare un uomo di 41 anni, originario dell’Est Europa, che poco prima aveva violentemente aggredito un dipendente del negozio. Come viene riportato, l’uomo lo avrebbe infatti visto mentre stava tentando di rubare e nascondere alcuni prodotti esposti negli scaffali.

Senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, il ladro avrebbe tentato di rubare alcune bottiglie di alcolici, occultando la refurtiva all’interno di un borsone che aveva con sé. Scoperto e immediatamente fermato dall’addetto alla sicurezza del negozio, il 41enne avrebbe immediatamente dato in escandescenza: dapprima lo avrebbe infatti aggredito, per poi colpirlo con un pugno in pieno volto. Immediato il tentativo di fuga, non andato però a buon fine.

Proprio in quel momento, infatti, è intervenuta sul posto una pattuglia di carabinieri, impegnati nelle operazioni di controllo della zona. Alla luce dei fatti, i militari hanno quindi dapprima fermato e bloccato il ladro, e hanno poi attivato le procedure di soccorso per la vittima dell’aggressione. Il 41enne, ancora in stato di alterazione, è stato dunque arrestato e portato in caserma. Trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, l’uomo è in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva, invece, è stata prontamente e interamente recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.