Cade dal balcone mentre sistema le tende: muore la moglie dell’ex Verona Perotti

Un lavoro domestico trasformatosi in tragedia: precipita dal quarto piano mentre sistema le tende, perde la vita Angela Maria Gattavara. Moglie dell’ex Verona Perotti, la 73enne è morta sul colpo.

Drammatico incidente domestico, quello accaduto nella tarda mattinata di ieri in quel di Genova. La vittima è Angela Maria Gattavara, 73 anni, pensionata e moglie dell’ex allenatore del Genoa, Verona e Livorno, Attilio Perotti. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe rovinosamente precipitata dal quarto piano di un’abitazione a Genova Quinto, in via Fabrizi. Morta sul colpo, l’anziana avrebbe perso l’equilibrio mentre era impegnata a sistemare una tenda.

Un volo di quattro piani, poi l’impatto con il giardino del cortile interno. Un normale lavoro domestico che si è trasformato in una tragedia. Ha perso la vita così una donna di 73 anni, Angela Maria Gattavara, mentre era intenta a sistemare una tenda malfunzionante nella sua abitazione. Secondo quanto si apprende dalle fonti, la vicenda si è verificata nella tarda mattinata di ieri, giovedì 23 settembre. Dalle ricostruzioni effettuate dalla polizia, la donna si sarebbe arrampicata su una scala, posizionata sul balcone di casa sua.

L’anziana stava cercando di sistemare una una tenda malfunzionante, ma avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio – per cause ancora da accertare – precipitando nel vuoto. Dopo un volo di quattro piani, la donna è caduta nel giardino interno del palazzo, morendo sul colpo. Inutili gli interventi del personale medico sanitario, intervenuto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.

La notizia del grave incidente domestico ha avuto una grande risonanza soprattutto nel mondo del calcio. Angela Maria Gattavara era infatti la moglie dell’ex allenatore del Genoa, del Verona, della Triestina e del Livorno, Attilio Perotti. Perotti, ora 75enne, è stato calciatore tra Como, Genoa e Parma negli anni ’60 e ’70, per poi lavorare come allenatore per oltre trent’anni di carriera. A partire dalle giovanili del Genoa, lo sportivo ha in seguito allenato tra le squadre di serie B quali Ancona, Siena, Cesena e Triestina, per giungere in Serie A con il Verona (2000/01), l’Empoli (2003/04) e il Livorno (2014).