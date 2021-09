Un uomo si dà fuoco e un agente finisce tra le fiamme per salvarlo

Sono rimasti entrambi gravemente feriti, sia l’agente di polizia intervenuto che un 50enne rumeno. È accaduto questa mattina ad Assemini, in provincia di Cagliari, intorno alle 6.30.

Il 50enne ha chiamato il 113 riferendo che si stava recando in un bar di Assemini per dare fuoco a un’altra persona. Sul posto sono arrivati due agenti, mentre il proprietario del locale veniva avvisato di quanto stava accadendo.

Cosa è accaduto

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti, hanno trovato il 50enne seduto su una panchina con un secchio di benzina tra le gambe. Hanno tentato di farlo desistere dal suo intento ma l’uomo, con un gesto rapido, ha innescato una scintilla e si è dato fuoco. Il capopattuglia è intervenuto prontamente buttandosi sull’uomo con l’intento di spegnere le fiamme, restando a sua volta, gravemente ustionato. Il suo collega ha quindi afferrato l’estintore dell’auto di pattuglia e un idrante del locale adiacente ed è riuscito a domare le fiamme, liberando poi il collega ferito dagli indumenti per evitargli conseguenze ancora più gravi.

LEGGI ANCHE > Trovato morto Giacomo Sartori: si è impiccato con un cavo elettrico

Sul posto il personale del 118 ha prestato le prime cure ai due feriti per poi trasferire in codice rosso il poliziotto al Policlinico Universitario di Monserrato e il 50enne al Brotzu. Nel corso della mattinata il poliziotto è stato trasferito in via precauzionale al Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari.