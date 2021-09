Anita Pinchetti trovata morta: era andata a raccogliere funghi con un amico

Anita Pinchetti è stata ritrovata morta. La quarantasettenne originaria di Lecco era scomparsa quattro giorni fa sui monti di Premana, dove era andata a raccogliere funghi insieme ad un amico. Quest’ultima, tuttavia, la aveva persa di vista e, non vedendola tornare alla macchina, aveva dato l’allarme alle forze dell’ordine. Le ricerche si sono concluse quest’oggi. Le cause del decesso non sono ancora note, ma è plausibile che una caduta possa essere stata fatale.

Le ricerche di Anita Pinchetti si sono concluse con un tragico epilogo. La quarantenne originaria di Lecco è stata ritrovata priva di vita sui monti di Premana, dove era stata vista l’ultima volta. Quattro giorni fa, infatti, era andata con un amico a cercare funghi. L’uomo, tuttavia, dopo alcune ore, aveva perso le sue tracce e, dopo averla a lungo attesa alla macchina, aveva allertato i Carabinieri. Immediatamente le squadre del soccorso alpino e i Vigili del Fuoco avevano iniziato ad esplorare la zona, anche attraverso l’utilizzo di alcuni elicotteri e di un drone, ma della donna non c’era alcuna traccia. Soltanto quest’oggi è stato rinvenuto il corpo.

Le operazioni di recupero non sono state semplici. Il cadavere era situato nella zona dell’Alpe Vegessa, non molto lontano da dove la donna era stati vista per l’ultima volta. Agli inquirenti adesso spetterà il compito di comprendere le cause del decesso. Anita Pinchetti, infatti, era una amante della montagna e sovente esplorava quei luoghi, tanto che appare difficile credere che proprio lì abbia trovato la morte. “Solo qui sto bene”, scriveva sul suo profilo Facebook con allegate alcune fotografia delle sue esplorazioni. L’ipotesi che una caduta le sia stata fatale, ad ogni modo, sembrerebbe al momento quella più plausibile. Il Gip deciderà se effettuare l’autopsia.