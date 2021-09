Trova la pistola nello zaino di un parente: bimbo di 2 anni si spara e muore

Il proprietario della pistola, un 21enne, è scappato dopo il colpo sparato dal bambino. Poco dopo è tornato ed è stato arrestato.

Un bambino di due anni è morto dopo essersi sparato con una pistola trovata nello zaino di un parente. Il tragico episodio è avvenuto in Texas.

Il fatto

Il bambino è stato ritrovato con un colpo di arma da fuoco alla testa ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. I medici, però, nulla hanno potuto fare. Stando alle prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, pare che si sia trattato di un incidente. Dopo aver sentito il colpo, il proprietario della pistola, un 21enne, è scappato per poi tornare pochi minuti dopo. Al suo ritorno è stato arrestato dagli agenti.

LEGGI ANCHE: Ragazzi scappano senza pagare, ma titolare del pub pubblica loro foto: “Saldate o denuncio”

Il problema delle armi negli USA

Quest’ultimo fatto ha di nuovo acceso i riflettori sul possesso e sull’uso delle armi in America. Stando ai dati raccolti e riportati da Everytown For Gun Safety – Organizzazione americana che si batte per il controllo delle armi e contro la violenza armata – sono 765 le persone uccise. 1500, invece, sono le persone ferite dal 2015 al 2020 da colpi sparati involontariamente da bambini. Il 2021 conta 111 vittime.