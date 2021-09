Strangola i figli di 4 e 7 anni mentre dormono, poi tenta di uccidersi

Un padre ha strangolato i tre figli di 4 e 7 anni mentre dormivano, poi ha tentato di uccidersi.

Ha strangolato i tre figli di 7 e 4 anni mentre dormivano, poi il papà ha tentato il suicidio. E’ questa la prima ricostruzione della tragedia avvenuta nella periferia di Zagabria, capitale della Croazia. Come riportato dai media locali, che citano la Polizia, i tre bambini sarebbero morti per strangolamento.

Uccide i tre figli mentre dormono, poi tenta di uccidersi ma fallisce

I tre bambini, due gemelli di sette anni e un fratellino di quattro, sono stati strangolati a morte. L’autore del triplice omicidio è il padre, un uomo di 56 anni, trovato nell’appartamento in stato confusionale e intenzionato a togliersi la vita. L’uomo, un cittadino austriaco originario di Vienna che vive nella capitale croata, è stato condotto in ospedale.

Prima di uccidere i figli, l’uomo, separato, aveva postato su Facebook un messaggio in cui affermava di essere stato lasciato dalla sua nuova compagna e di essere rimasto senza denaro. La madre dei tre bambini non è a Zagabria e i tre figli trascorrevano il fine settimana con il padre.

Il crimine è uno dei più brutali mai commessi nella storia della Croazia ed è stato scoperto stanotte dopo che un amico dell’uomo ha allertato la Polizia indicando un messaggio su Facebook nel quale l’uomo annunciava l’intenzione di volersi togliere la vita. Irrompendo verso le tre di notte nella sua abitazione, la Polizia ha trovato i corpi dei tre bambini strangolati e il padre in uno stato grave, causato da avvelenamento con psicofarmaci.

Il manager austriaco, Harald Kopitz, ha scritto di «non avere le forze per andare avanti», accusando di fatto la ex moglie e madre dei loro tre bambini «di essere cattiva» con la sua nuova compagna, «amore della mia vita, che per questa ragione mi ha lasciato», aggiungendo poi «di non avere più soldi». Secondo i media locali, però, l’uomo è in condizioni stabili.