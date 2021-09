No vax muore a causa del Covid-19: si curava da solo a casa

Un no vax è morto nel pavese a causa del Covid-19: si curava da solo a casa e aveva sempre detto no al vaccino e al Green pass.

Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla, in provincia di Pavia, nell’Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni No vax, è morto a causa del Covid-19.

No vax rifiuta il vaccino e si ammala di Covid, muore in ospedale

Dopo il tampone positivo, agli inizi di settembre, il No vax ha provato a curarsi a casa da solo, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate ed è stato portato in ospedale dove è deceduto poco dopo.

Leggi anche -> Confesercenti, crollano le nascite di nuove imprese: -75 mila in 18 mesi

A darne notizia è oggi il quotidiano «La Provincia pavese». Il 56enne non si era vaccinato: una scelta in linea con le sue convinzioni già manifestate ai tempi del primo lockdown del 2020. Chi lo conosce ha raccontato ai media locali che l’autotrasportatore rifiutava anche di ammettere l’esistenza del Coronavirus.

Leggi anche -> Strangola i figli di 4 e 7 anni mentre dormono, poi tenta di uccidersi

L’uomo inoltre ha sempre contestato le regole introdotte per limitare i contagi, dall’utilizzo della mascherina sino al recente utilizzo del Green pass. Sui social seguiva gruppi negazionisti, dove vengono espresse posizioni decisamente contrarie ai vaccini.