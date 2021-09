Ragazzi scappano senza pagare, ma titolare del pub pubblica loro foto: “Saldate o denuncio”

Un gruppo di ragazzi di Padova credeva di essere riuscito a mettere a segno un colpo d’astuzia. Dopo avere consumato in un pub, i tre sono andati via senza pagare il conto di 72 euro. Non si erano resi conto, tuttavia, della presenza delle telecamere di sorveglianza nel locale. Il titolare di quest’ultimo, dopo essersi accorto del misfatto, ha recuperato le immagini e le ha pubblicate sui social network, oscurando il volto dei tre malviventi. “O saldate il debito o verrete denunciati”, ha scritto.

Un conto da 72 euro al pub, che tuttavia nessuno aveva intenzione di pagare. Il gruppo di giovani che aveva ordinato da bere, per questa ragione, ha pensato di alzarsi con la scusa di andare a fumare una sigaretta e scappare, approfittando della fiducia datagli dai gestori del locale. E’ accaduto alla Busa dei Briganti di Padova. Quel che i tre ragazzi non sapevano, tuttavia, è che sarebbero stati ripresi dalle telecamere. Poco dopo, infatti, si è accorto del danno subito e ha visionato le immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza, che avevano immortalato proprio i colpevoli. Prima di sporgere denuncia, nonostante ciò, ha deciso di dare loro un’altra possibilità ed ha pubblicato la fotografia in un post su Instagram. I volti sono oscurati, ma coloro che sanno di avere compiuto il misfatto sapranno senza dubbio riconoscersi. Il messaggio è chiaro: o saldate il debito entro tre giorni o verrete denunciati e, a quel punto, i guai saranno ben più grossi.

Il post del titolare del pub

“Questi sono dei ‘clienti‘ che nella serata di ieri hanno pensato bene di venire al pub, consumare, e andare via senza pagare. Tutto questo dopo due anni di pandemia, in cui il comparto della ristorazione e della birra artigianale sono riusciti a sopravvivere solo tra immensi sacrifici, facendo l’impossibile per restare in piedi. E adesso, che arriva una mezza boccata d’ossigeno, zac! Dobbiamo beccarci pure i furboni di turno”. Così ha esordito in un post su Instagram il titolare della Busa dei Briganti, il locale di Padova che ha dovuto fare i conti con i tre giovani malviventi nei giorni scorsi. “Furboni perché andare via senza saldare il conto costituisce reato di insolvenza fraudolenta, punibile con fino a due anni di carcere o, più ragionevolmente, con una multa da 516€ a persona. Furboni perché abbiamo le riprese, girate dalle telecamere di sicurezza, che li riprendono durante la cena, nel momento in cui si alzano “per andare a fumare”, e durante l’intrepida fuga. Furboni perché abbiamo anche il nome di uno di loro. Cari ladri, avreste dovuto architettare meglio questo ‘colpo del secolo’, dal bottino di ben 72€!”, si legge ancora.

Nonostante il danno subito, dunque, i gestori del pub hanno voluto dare ai colpevoli la possibilità di redimersi. “Vi diamo tre giorni per saldare il conto”, questo l’ultimatum. Ciò, viene sottolineato nel post, potrà avvenire di presenza oppure, “nel caso in cui vi vergognaste troppo della bravata per mostrare le vostre facce qui”, effettuando un versamento dell’importo corrispondente sul nostro IBAN n° IT38L0306962492100000002406 o all’indirizzo Paypal padova@busadeibriganti.com. Se entro il termine prestabilito i 72 euro non saranno ancora stati pagati, allora, si rivolgeranno alle forze dell’ordine. A queste ultime, successivamente, spetterà il compito di rintracciare i malviventi e di denunciarli. E questo, si legge, “non ovviamente per recuperare l’importo risibile della vostra impresa epica, non per il valore delle birre e dei panini che avete consumato, ma perché all’uscita di un periodo come gli ormai quasi due anni che abbiamo vissuto, ci si aspetterebbero almeno un po’ di rispetto e di solidarietà umana”.