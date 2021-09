Usa, treno Chicago-Seattle deraglia: almeno 3 morti e decine di feriti

Dramma negli Stati Uniti. Un treno a lunga percorrenza, partito da Chicago e diretto a Seattle, è deragliato questa mattina, causando la morte di almeno 3 persone e decine di feriti. Le operazioni di soccorso sono attualmente ancora in corso. Cinque le carrozze che si sono ribaltate. Da chiarire le cause dell’incidente. Lo ha annunciato la società Amtrak.

Un treno, diretto da Chicago a Seattle, è deragliato mentre attraversava lo Stato del Montana, nei pressi della città di Joplin. Cinque carrozze del convoglio sono improvvisamente finite fuori dai binari e si sono ribaltate. A bordo dell’Empire Builder c’erano 147 passeggeri e 16 membri dell’equipaggio. Le persone che hanno perso la vita sono 3, mentre decine – oltre una cinquantina – sono rimaste ferite. Il bilancio tuttavia potrebbe ancora salire. La tragedia è avvenuta questa mattina. Le operazioni di soccorso e di evacuazione sono attualmente ancora in corso. Diverse persone sono intrappolate tra le lamiere. A renderlo noto è stata la società Amtrak. Le cause dell’incidente, come riportano i media statunitensi, non sono ancora state accertate.

In passato l’Empire Builder era il treno di punta della storica Great Northern Railway, mentre oggi è di proprietà della Amtrak. Il mezzo che è deragliato è uno dei più utilizzati degli Stati Uniti. La linea di lunga distanza trasporta 500 mila passeggeri all’anno. In 46 ore i fruitori riescono ad arrivare da Chicago a Seattle, passando in totale per otto stati. Parte, infatti, da Chicago, in Illinois, e arriva fino al Pacifico, prima a Seattle nello stato di Washington e poi a sud in Oregon, a Portland. Attraversando le Montagne Rocciose e il Glacier National Park, non può andare oltre i 130 chilometri orari. Nelle scorse ore, quel che è certo, è che qualcosa è andato storto.