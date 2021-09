Beppe Grillo sul suo profilo Instagram ha postato un fotomontaggio di Virginia Raggi nei panni di una gladiatrice.

“Più’ in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!”. Così Beppe Grillo su Instagram pubblicando un fotomontaggio della sindaca di Roma, candidata alle prossime elezioni comunali per il bis, in veste di gladiatrice romana.