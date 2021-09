Tre ragazze lanciano un cane dalla finestra: ora rischiano 30mila euro di multa

Tre ragazze di 13, 16 e 18 anni rubano un cane e lo lanciano dalla finestra. Ora rischiano 30 mila euro di multa

Un fatto gravissimo ha visto protagonista in Francia tre ragazzine, un atto di crudeltà contro un cane, che ha indignato il Paese intero. La vicenda nel nord del Paese a Dunquerque, non lontano da Calais e dal confine olandese. Questo giovedì, alle 20:15, la polizia è stata chiamata per il furto di un cane commesso da tre giovani donne. I proprietari dell’animale, avvertiti da un testimone, hanno allertato la polizia e subito si sono messi alla ricerca dell’animale.

Le tre ragazze sono entrate in un edificio con il cane, poi sono salite in un appartamento. E lì non hanno trovato niente di meglio da fare che gettare l’animale dalla finestra del secondo piano. Il cane è caduto pesantemente a terra, fortunatamente non è morto, ma ha riportato gravi danni alla mandibola con tutti i denti rotti. «Abbiamo sentito i suoi guaiti in tutto il quartiere», affermano i residenti.

Poi, le tre giovani donne sono fuggite, prima di essere arrestate dalla polizia. Hanno 13, 16 e 18 anni. La più grande era ubriaca e si è addirittura ribellata alla polizia durante il suo arresto, colpendo due agenti.

Le tre sospettate sono state prese in custodia presso la stazione di polizia di Dunkerque. I fatti non resteranno impuniti: gravi maltrattamenti e le crudeltà verso animali domestici sono reati punibili con due anni di reclusione e pesanti sanzioni pecuniarie, fino a 30.000 euro.