Ha un malore mentre è in auto, muore a 49 anni sul sedile vicino al marito

Rosanna Savi è morta mentre era in auto con suo marito. La tragedia è avvenuta ieri, lungo la circonvallazione di Conegliano, in provincia di Treviso.

Rosanna Savi è morta improvvisamente a 49 anni, mentre era in auto, seduta vicino a suo marito. Ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo. Erano le ore 16 circa quando è avvenuto il tragico fatto. Rosanna e suo marito stavano percorrendo la circonvallazione a Conegliano, in provincia di Treviso.

Il marito della 49enne si è subito accorto che qualcosa non andava ed ha chiamato i soccorsi. I tentativi di rianimarla sono stati tuttavia inutili e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Rosanna Salvi soffriva di una patologia cardiaca.