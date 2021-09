Sì al vaccino anti Covid nel secondo e terzo semestre gravidanza

È pronta un circolare del ministero per consigliare la somministrazione del vaccino alle donne in gravidanza

Pronta la circolare del ministero della Salute che dà il via libera alla vaccinazione delle donne incinte, nel secondo e nel terzo mese di gravidanza. Il ministero spiega che per la somministrazione del vaccino, solo nei primi tre mesi si suggerisce di parlare col proprio medico di base.

«Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento». Nei giorni scorsi le aziende scientifiche più note di neonatologi e ginecologi avevano domandato al ministero di accelerare l’immunizzazione delle donne incinta.

Diverse evidenze scientifiche mostrerebbero che il Covid può avere sintomi ancora più seri su questi soggetti.

Quando ci sono complicazioni nelle gravidanze dovute al Covid, spesso si arriva a un parto prematuro, con possibili conseguenze anche per la salute del piccolo, come hanno sempre precisato gli esperti in merito alla suddetta questione.

«I vaccini a Rna messaggero sono assolutamente sicuri sia per le donne in gravidanza, sia per le donne che allattano», avevano fatto sapere le associazioni di specialisti.