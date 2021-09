«Papà tra poco torno a casa»: sorpasso e schianto fatale, Giulia muore a 29 anni

Giulia Segato, 29 anni, è rimasta vittima di un sinistro a Fiesso d’Artico, rientrando da una serata con un amico. Il padre disperato:«Andremo via da qui»

Giulia Segato è morta a soli 29 anni dopo un incidente a Fiesso d’Artico (Venezia). Giulia è morta nella notte tra il 23 e il 24 settembre. È uscita di strada a soli 50 metri da casa. La ragazza aveva mangiato a casa e poi aveva fatto un giro a Spinea con un amico. Il padre, Francesco, astrofisico in pensione, è disperato. «E adesso io cosa faccio? Non abbiamo più niente», ha detto. «Non la si può riportare indietro. È così per tutti, esseri viventi e uomini».

Giulia era alla guida della sua Lancia Y bianca e stava tornando da via Caltana, aveva telefonato al padre, che prosegue nel suo racconto:«Mi ha detto sono lì a minuti». Poi però il temo passava e non rientrava, tant’è che l’uomo si è domandato se fosse accaduto qualcosa di serio.

Giulia, appassionata di Harley, aveva sorpassato da poco e per evitare un’auto, è finita contro un cordolo in cemento. Il mezzo che guidava si è ribaltato, l’auto è finita contro un muro e Giulia ha perso la vita.

«Un botto impressionante. Abbiamo sentito gridare e abbiamo visto macchine ferme e gente attorno. Poi è arrivata l’ambulanza». I medici non hanno potuto fare nulla per aiutarla.

Francesco è accorso subito sul luogo dell’incidente. «Aveva solo una mano scoperta dal lenzuolo quando l’ho vista. Mi sono avvicinato, l’ho toccata, mi sono sentito mancare. Se solo avessi potuto dirle, Giulia mi raccomando che basta un attimo a perdere il controllo».

Intanto i carabinieri stanno indagando sulla dinamica del sinistro e il pm non pare voglia fare l’autopsia dato che la causa del decesso è certa. «Mi sembra di sentirla, mi pare che stia rientrando. Credo che non riusciremo a stare qui, in questa casa enorme solo io e Marina (la mamma). Venderemo tutto e andremo via. Penso a quanto il mio lavoro mi ha tenuto lontano da casa, al tempo che non ho trascorso con Giulia», ha detto ancora suo padre.

Giulia era laureata in Lingue a Padova e parlava inglese, francese, spagnolo e portoghese. Aveva però anche grande passione per il russo. Lavorava in una grande società grazie al fatto che conosceva le lingue, poi però a causa del Covid era in cassa integrazione. Si era poi licenziata e lavorava all’Idrobase di Borgoricco (Padova).