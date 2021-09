Previsioni Meteo OGGI domenica 26 settembre | ALLERTA ARANCIONE

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 26 settembre. Al nord maltempo con rovesci a carattere temporaleschi. Al centro cieli coperti sul territorio. Al sud nubi in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 26 settembre.

📅 Domenica #26settembre

🔔🟠 #allertaARANCIONE in Emilia e Liguria

🔔🟡 #allertaGIALLA in 7 regioni

⛈ Piogge e temporali al Nord e su parte del Centro. Leggi l'avviso meteo del #25settembre

👉https://t.co/d8R1hKSTdF#protezionecivile pic.twitter.com/4Qa8dTIWNo — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 25, 2021

Nord:

Nuvolosità compatta, soprattutto su alpi e regioni occidentali, con rovesci e temporali sparsi su queste ultime; le precipitazioni potranno localmente risultare intense sulla Liguria nonché tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni alle rimanenti regioni seppur con intensità di minor rilevanza. Dalla serata infine attenuazione dei fenomeni su Valle d’aosta nonché su Piemonte e Liguria occidentali.

Centro e Sardegna:

Rapida intensificazione della nuvolosità, con nubi più consistenti su Sardegna, Toscana, Umbria occidentale ed alto Lazio. Dalla mattinata sono attese precipitazioni anche forti tra pisano e lunigiana in successiva estensione, ma in forma più lieve, dal pomeriggio a gran parte della regione. Rovesci e temporali sono attesi nel pomeriggio anche sull’Umbria e localmente sulla parte nordorientale della Sardegna, in successivo assorbimento serale eccezion fatta per la parte occidentale della toscana dove le precipitazioni torneranno ad essere intense. Cielo velato sulle restanti aree.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente velato prevalentemente da nubi alte.

Temperature:

Minime stazionarie su Sicilia meridionale, Emilia, Trentino alto adige e Lombardia orientale; in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su Piemonte e Valle d’aosta; senza apprezzabili variazioni sulle restanti regioni settentrionali; in aumento altrove.

Venti:

Moderati meridionali su Liguria e Toscana, con locali rinforzi durante i fenomeni; da deboli a moderati orientali in pianura padana, con locali rinforzi dal pomeriggio; deboli meridionali con temporanei rinforzi sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Mossi mare e canale di Sardegna, mar ligure, tirreno occidentale e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.