Previsioni Meteo domani lunedì 27 settembre | cieli coperti e maltempo

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 27 settembre. Al nord maltempo con rovesci a carattere temporaleschi. Al centro cieli coperti con rovesci sparsi. Al sud nubi in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì lunedì 27 settembre.

Nord:

Ancora molte nubi compatte su tutto il nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione al mattino su Valle d’aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria centroccidentale e successiva attenuazione serale anche al resto del nord.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso o coperto , con rovesci o temporali diffusi su tutto il settore peninsulare, intensi al primo mattino su Lazio centrosettentrionale ed Umbria, ed in successiva attenuazione, pomeridiana sulla Sardegna e serale sul resto del centro; iniziali molte nubi compatte sulla Sardegna centroccidentale, in diradamento dalla seconda parte della mattinata; estese velature sul resto dell’isola.

Sud e Sicilia:

Al mattino molte nubi compatte sulla Campania settentrionale, in estensione pomeridiana anche al resto della Campania, Molise, Puglia garganica e Sicilia occidentale, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle regioni centroccidentali del nord, Toscana settentrionale e Sardegna, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione anche sensibile, sulle coste adriatiche settentrionali, regioni centrali, Campani, Molise, Puglia garganica e Sicilia occidentale, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore più calde, con locali rinforzi sulle regioni centrali; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

In generale mossi intorno alla Sardegna; poco mossi i restanti bacini.