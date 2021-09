Mamma e figlia morte di Covid a pochi giorni di distanza: contratto il virus nel loro ristorante.

Mamma e figlia muoiono a causa del Covid a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Le due donne di 86 e 59 anni sono decedute, come riporta Il Messaggero. Insieme alla famiglia gestivano un ristorante nella zona di Norcia in Umbria. Emerge che, proprio all’interno del locale, le due donne avrebbero contratto il virus che si è poi rivelato letale.

Il dramma risale ad alcuni giorni fa, ma solo oggi sono emersi i dettagli sulle vittime. La figlia di 59 anni, infatti, risulta deceduta il 19 settembre scorso nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. In questa struttura la donna ha lottato per la vita contro il virus implacabile. La madre, invece, era morta alcuni giorni prima in una struttura sanitaria di Fermo dove era ricoverata.

La tragedia di mamma e figlia di Acquasanta

Non è stato possibile accertare con l’autorità sanitaria se le due donne fossero state sottoposto a vaccinazione o meno. Sul tema, però, è intervenuto Sante Stangoni, il sindaco della cittadina originaria delle due donne (Acquasanta).

“Da quello che mi risulta non erano vaccinate contro il Covid-19 e il virus lo hanno contratto durante lo svolgimento della loro attività di ristorazione. I due parenti positivi si trovano presso il loro domicilio ad Acquasanta. Ma non ci sono altri casi di Covid-19 legati a questo nucleo famigliare, non hanno contagiato altre persone estranee al loro cerchio di parentela. Nel nostro comune al momento ci sono solo questi due positivi, dunque la situazione è sotto controllo”.

Una vera e propria tragedia quella di questa famiglia, che come molte altre, da un anno e mezzo, si raccontano a causa del Covid-19. Gli esperti continuano a dire che l’unico modo per combattere il nuovo Coronavirus resta il vaccino.