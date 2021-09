Minaccia madre ed ex fidanzata con coltello e roncola, arrestato 29enne

Gattinara, arrestato un giovane di 29 anni disoccupato e con problemi di tossicodipendenza. Aveva minacciato e aggredito la madre e l’ex fidanzata con coltello e roncola.

Finito in manette un 29enne di Gattinara (Vercelli), arrestato dai carabinieri per atti persecutori, minaccia aggravata e lesioni personali. Come viene riportato dalle fonti, qualche giorno fa il giovane aveva minacciato la madre per telefono, ed era stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si aggirava con un coltello nei pressi dell’abitazione della donna. Risale invece a qualche sera fa l’ultimo episodio violento, questa volta però nei confronti della sua ex fidanzata. Il 29enne l’avrebbe minacciata con una roncola e aggredita con una catena.

Aggredisce l’ex fidanzata dopo essere uscito dal carcere

Disoccupato e con problemi di tossicodipendenza, è finito in manette un 29enne di Gattinara. Era stato già fermato nei primi di settembre, per minaccia nei confronti della madre. Il giovane era stato fermato dalle forze dell’ordine poco prima che raggiungesse la sua abitazione, con addosso un coltello a serramanico. Durante un sopralluogo presso casa sua, invece, i carabinieri avevano rinvenuto un fucile da caccia di proprietà del padre separato, con cui conviveva da poco.

In quell’occasione, sia l’arma da taglio che da sparo erano state sequestrate dalle autorità, mentre il giovane era stato invece arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il 29enne, infatti, aveva cercato di sfuggire ai controlli carabinieri, opponendo resistenza e ferendo un agente. In seguito, era stato rimesso in libertà.

Non molto tempo dopo il suo rilascio, però, il giovane se l’è presa con un’altra vittima – questa volta la sua ex fidanzata. L’avrebbe raggiunta in un bar di Gattinara, presso il quale l’avrebbe aggredita e minacciata impugnando una catena e una roncola. Soltanto grazie all’intervento di un cliente, il 29enne avrebbe deciso infine di allontanarsi dal locale. Nel frattempo, però, la segnalazione è stata fatta pervenire ai carabinieri della stazione locale, i quali – intervenuti dopo poco l’aggressione – lo hanno dapprima rintracciato, poi sequestrato sia la catena che l’arma. Effettuati tutti gli accertamenti di rito, il giovane è stato infine deferito alla Procura per atti persecutori, minaccia aggravata e lesioni. Al momento si trova ospitato presso il carcere di Vercelli.