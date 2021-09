Organizzano no-vax party e si infettano: tutti in terapia intensiva

Un gruppo di negazionisti pensava di raggiungere l’immunità in modo naturale, invece moti di loro si trovano in condizioni critiche

La stupidità umana sta dando il meglio di sé grazie ai no-vax. Un gruppo di persone, convinti assertori dei “danni da vaccino“, ha deciso di fare un party appositamente per contrarre il virus del Covid-19 e acquisire (secondo loro) l’immunità in modo naturale. Il risultato è stato che sì, sono riusciti a farsi infettare, ma in compenso molti di loro sono finiti in terapia intensiva per problemi respiratori e lottano per la sopravvivenza. Il fatto è avvenuto a Edson in Canada.

Alla sciocca idea di voler contrarre un virus senza alcuna protezione, si aggiungono ulteriori studi scientifici che dicono come l’immunità naturale che deriva dall’aver contratto e poi essere guarito dal Covid, non è così efficace come il vaccino.

“Sono demoralizzato e infuriato dal fatto che le persone aggiungano intenzionalmente benzina all’inferno, rischiando la trasmissione ad altri e finendo potenzialmente in terapia intensiva in un momento in cui abbiamo letteralmente una manciata di letti rimasti per l’intera provincia”, afferma Ilan Schwartz, medico del reparto di malattie infettive e assistente professore presso l’Università di Alberta.

“Per ragioni che dovrebbero essere ovvie, non è consigliabile ottenere l”immunità al coronavirus SARS-CoV2 tramite infezione naturale – ha spiegato il dottor Schwartz – Questi motivi includono il rischio di essere ricoverati in ospedale, morire o sperimentare i sintomi cronici associati al “Long Covid, oltre a trasmettere il virus ad altri al contrario di quanto avviene se sottoposti al vaccino. Non ci sono prove che l’immunità naturale sia migliore dell’immunità generata dal vaccino mentre è provato che l’immunità generata dal vaccino sia più robusta e duratura. Ottenere il vaccino è molto più sicuro che prendere il virus», ha affermato Schwartz.