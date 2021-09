Covid, contatto con una persona positiva, Patuanelli in quarantena

Il ministro delle Politiche agricole dovrà restare in isolamento come da protocollo anti Coronavirus.

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole si trova in quarantena a causa di un contatto con una persona positiva al Coronavirus. Patuanelli, capo della delegazione del Movimento 5 Stelle al governo ha eseguito il tampone a cui è risultato negativo, ma come da protocollo anti Covid dovrà rimanere in isolamento a Trieste.

Il ministro parteciperà ugualmente, da remoto, al vertice in programma oggi pomeriggio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi, dove si discuterà della nota di aggiornamento al Def.