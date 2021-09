Ue, Von der Leyen: «Procedere con adesione di Albania e Nord Macedonia»

La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, chiede di avviare la conferenza intergovernativa prima della fine del 2021

La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, è giunta a Tirana, da cui ha iniziato un giro delle capitali dei Paesi dei Balcani dell’Ovest, prima del vertice in Slovenia che si terrà mercoledì prossimo.

Con l’occasione, ha parlato della possibile entrata di Albania e Nord Macedonia in Europa. «L’Albania appartiene all’Ue, non ci sono dubbi. Sostengo pienamente la necessità di procedere con i negoziati di adesione per l’Albania e la Macedonia del Nord il prima possibile».

«So che ci sono difficoltà», spiega Von der Leyen, «ma fidatevi: sono determinata ad avere la prima conferenza intergovernativa per avviare i colloqui di adesione. Potete contare su di me. L’obiettivo è di avviare la prima conferenza intergovernativa prima di fine anno», ha chiosato.