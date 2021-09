United Airlines, lavoratori che rifiutano vaccinazione saranno licenziati

La United Airlines ha 593 dipendenti che non hanno voluto farsi somministrare il vaccino e che ora rischiano di perdere il lavoro

Sono 593 i dipendenti della United Airlines che si sono rifiutati di farsi somministrare il vaccino anti Coronavirus e che saranno licenziati. Oltre il 99% dei dipendenti della Ua ha fatto il vaccino e meno del 3% dei dipendenti di UA ha chiesto delle esenzioni di tipo medico o religioso.

United Airlines ha comunicato che i dipendenti a cui è permessa l’esenzione saranno congedati temporaneamente dal 2 ottobre, mentre quelli a cui hanno respinto la richiesta di esenzione hanno 5 settimane per fare il vaccino o perderanno il lavoro.

La United Airlines congederà temporaneamente le persone a cui è permessa l’esenzione religiosa in modo non retribuito, e quelli che invece non possono per esenzioni mediche avranno una forma di retribuzione. United Airlines è l’unica compagnia aerea degli Usa a imporre la vaccinazione.

Delta Airlines ha intenzione di cominciare a far pagare i dipendenti che non hanno fatto il vaccino (dal punto di vista sanitario) con un supplemento di 200 dollari al mese, dal 1° novembre.

American Airlines e Southwest Airlines hanno invece esortato a fare i vaccini.