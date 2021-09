Italia Viva, Rosato: “Nella pandemia Conte non è stato leale con gli italiani”

Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato ha parlato del periodo della pandemia, nel quale Conte non sarebbe stato leale con gli italiani.

Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato è intervenuto sabato scorso a Trieste all’incontro “L’impegno in politica e il bene comune”, dove ha parlato del periodo della pandemia a causa del Covid-19.

Rosato: “Ecco perché il governo Conte è andato in crisi”

“La pandemia ha cambiato il modo di fare politica ed ha aiutato in un certo modo il nostro Paese a crescere. Affrontare un’emergenza di tale portata ha richiesto maggiore consapevolezza nelle cose che andavano fatte, senza troppi proclami. Per questo motivo, una mancanza di lealtà nei confronti degli italiani, il governo Conte è andato in crisi”, così ha esordito il presidente di Italia Viva Ettore Rosato durante il suo intervento a Trieste.

Il presidente di Italia Viva ha voluto commentare anche la folle aggressione avvenuta a Trieste, dove il candidato sindaco della città ha aggredito le forze dell’ordine che gli intimavano di mettersi la mascherina. “Quando sarò sindaco i carabinieri seguiranno i miei ordini”, queste le parole del folle che si è rivolto alla Polizia.

Ettore Rosato ha pubblicato un post su Facebook, facendo “auguri di pronta guarigione ai due carabinieri rimasti feriti nella colluttazione con gli esponenti No vax. Ci possono, è normale, essere idee diverse su vaccini o Green Pass. Il limite invalicabile però è la violenza, limite che in questi giorni abbiamo visto troppe volte varcare“, ha concluso.