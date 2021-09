Si fingevano dentisti e operavano ignari pazienti. Sei denunciati

Pur senza averne titolo, sei persone nella zona di Napoli esercitavano la professione medica. Denunciati dai carabinieri

Sei persone sono state denunciate con l’accusa di esercizio abusivo della professione sanitaria, si fingevano dentisti ed esercitavano a ignari pazienti. Il fatto è avvenuto a nella zona di Napoli dove i carabinieri del Nas hanno ispezionato altrettanti studi dentistici nei Comuni di Napoli, Gragnano, Agerola, Villaricca, Sant’antonio Abate e Vico Equense.

LEGGI ANCHE: Tunisino minaccia donna con siringa e la deruba: “Sono sieropositivo”



Le forze dell’ordine hanno verificato che queste persone, odontotecnici, svolgevano l’attività di dentista pur non avendo mai conseguito il diploma di laurea necessario per l’esercizio della professione sanitaria. I militari hanno interrogato alcuni pazienti presenti negli ambulatori, che hanno confermato di essere stati visitati e sottoposti alle cure da parte dei titolari degli studi, confidando nella loro professionalità e ignorando che non possedessero l’abilitazione all’esercizio della professione.