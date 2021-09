Maltratta e cerca di investire l’ex-compagno con l’auto, arrestata

Caso di maltrattamenti nei confronti di un uomo da parte dell’ex-convivente. Botte, aggressioni alla compagna e anche un tentato investimento

Dopo i maltrattamenti, che duravano da tempo, addirittura un investimento in auto. E’ quanto successo ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove i carabinieri hanno posto ai domiciliari per una donna di 47 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex convivente. Nel corso delle indagini è emerso che la donna in più occasioni ha minacciato e aggredito l’uomo lanciandogli addosso bicchieri e bottiglie, che talvolta lo hanno colpito.

LEGGI ANCHE: Maxi operazione di Polizia, arrestati autori di una sparatoria



L’arrestata, in altre circostanze, si è appostata davanti all’abitazione dell’ex-compagno e ha insistentemente suonato al citofono, anche in ore notturne. Sono stati documentati anche un tentativo di investimento dell’uomo e l’aggressione alla sua nuova compagna. Le denunce della vittima ai carabinieri di Augusta hanno consentito l’avvio delle indagini e l’emissione della misura cautelare.