Smaltivano e trasportavano illegalmente rifiuti: 4 denunce

I carabinieri di Qualiano e i forestali di Pozzuoli hanno denunciato 4 persone per smaltimento e trasporto illeciti rifiuti.

Quattro persone denunciate dai carabinieri di Qualiano (Napoli) e dai forestali di Pozzuoli (Napoli). L’accusa è di smaltimento e trasporto illegale di rifiuti, nonché stoccaggio. Tra i quattro denunciati, un uomo romeno di 28 anni residente a Villa Literno e un 24enne di Qualiano, colti in flagrante in due diverse occasioni dai carabinieri.

I militari hanno infatti trovato il 28enne in via Benedetto Croce e il 24enne in via circonvallazione. I due erano, rispettivamente, su un quadriciclo e un furgone e si stavano occupando di trasportare senza alcun permesso, rifiuti di qualsiasi tipo.Tra i rifiuti trasportati, Rsu, elettrodomestici e materiale ferroso.

Oltre ai due giovani sopraccitati, vi sono stati altri due denunciati. Si tratta, nello specifico, di due fratelli di Giugliano, proprietari di un fondo agricolo in cui si piantavano ortaggi.

I carabinieri hanno appurato che i due fratelli hanno stoccato nel loro terreno all’incirca 20 metri cubi di plastica infiammabile. Questo genere di rifiuti avrebbe dovuto invece richiedere l’intervento di aziende specializzate in questo settore. I militari hanno dunque provveduto a sequestrare 4mila metri quadrati di terreno e anche i due mezzi con cui il trasporto di rifiuti veniva effettuato.