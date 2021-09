Donna 68enne trovata morta in casa, non si esclude l’omicidio

Una vistosa ferita alla testa e il corpo riverso in una pozza di sangue, così è stata trovata la donna. Ipotesi delitto

Il cadavere di una donna di 68 anni è stato trovata nel suo appartamento in via del Pettirosso ad Ardea, in provincia di Roma. A scoprire il corpo riverso a terra in una pozza di sangue è stata la signora che aiutava la pensionata nelle faccende domestiche. I sanitari del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte e avvertire i Carabinieri della Compagnia di Anzio e della Stazione Marina Tor San Lorenzo.

LEGGI ANCHE: Maltratta e cerca di investire l’ex-compagno con l’auto, arrestata



Anche se la casa era in ordine e non sono stati trovati segni di effrazione, dalle prime ricostruzioni non si esclude l’omicidio visto che sul cadavere è stata rinvenuta una vistosa ferita alla testa. Il pm della Procura di Velletri ha disposto l’autopsia da parte del medico legale.