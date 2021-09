Tifoso ucciso a Milano, Manduca condannato a 4 anni per omicidio stradale

La Corte d’Assise di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per Fabio Manduca, accusato di omicidio stradale e arrestato nel 2019 per aver investito e ucciso il tifoso Daniele Belardinelli

La Corte d’Assiste d’appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per Fabio Manduca, accusato di omicidio stradale. Nello specifico, l’ultrà napoletano fu arrestato nel 2019 per aver investito e ucciso col proprio suv Daniele Belardinelli, tifoso del Varese, morto nel corso degli scontri del 26 dicembre 2018 a Milano, non lontano da San Siro, prima del match tra Inter e Napoli.

«Sono dispiaciuto per la vittima e la sua famiglia, non volevo che una persona morisse, quella sera era la mia prima trasferta, non sono un ultrà», ha commentato Manduca.

Manduca ha sottolineato che «quella sera si poteva evitare che le due tifoserie venissero a contatto diretto, quella sera è successo un casino, era la mia prima trasferta, mi piace il calcio ma non sono un ultrà».

Nel frattempo l’avvocato di Manduca, Eugenio Briatico, ha precisato che «siamo soddisfatti perché non è stata riconosciuta l’impostazione della Procura che chiedeva l’omicidio volontario e ribadiremo, invece, in Cassazione le nostre argomentazioni d’appello». Secondo la difesa, infatti, non vi sono le prove che fu Manduca a investire Daniele Belardinelli.