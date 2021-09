Detergente comprato online in realtà è ‘droga dello stupro’: due arresti

In casa sono stati ritrovati anche piccole quantità di Ketamina e materiale per il confezionamento del Gbl. Il quantitativo di droga dello stupro sequestrato era sufficiente per il confezionamento di 900 dosi medie giornaliere. Il prezzo di mercato di una dose si aggira intorno ai 10 euro, quindi il quantitativo sequestrato avrebbe comportato un ricavo di circa 9 mila euro.