Omicidio Laura Ziliani: su YouTube i depistaggi della figlia

Una delle figlie di Laura Ziliani, Silvia Zani, mentre la Procura di Brescia indagava sulla morte della donna, scriveva su YouTube e commentava le trasmissioni Rai che parlavano della scomparsa dell’ex vigilessa di Temù.

Secondo quanto racconta il Giornale di Brescia, tra il 22 luglio e il 20 agosto, Silvia Zani, arrestata pochi giorni fa con la sorella Paola e il fidanzato Mirto Milani, ha pubblicato lunghi messaggi. Spesso parlando in terza persona e chiamando la madre “Laura”.

I commenti su YouTube

La donna in un commento alla trasmissione ‘Estate in diretta’ del 22 luglio scrisse: “Forse mia madre non è più in vita, ma con lei da quella casa é uscito per non tornare più anche il futuro di una famiglia, la mia famiglia, fragile, discreta, ma resiliente, che non si è mai sgretolata, che è sempre rimasta forte nonostante tutto, ma che adesso non esiste più”. “Vorrei che fossi qui con me: non riesco – scriveva – a vivere senza di te, tu che hai sempre creduto in me, in noi. Spero che questo mistero venga svelato, spero di rivederti ancora, se no penso che ti raggiungerò presto”.

In altri messaggi ad agosto commentava le indagini: “La tisana è una fake news”. E ancora: “Il problema è che in questo modo si suggestionano le persone e si mette pressione sulla procura, che sotto stress potrebbe lavorare con più difficoltà e meno calma”