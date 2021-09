Prete si addentra nel bosco e viene scoperto mentre compra la cocaina

Un prete è incappato nei controlli della Polizia stradale mentre stava acquistando della cocaina nella pineta lungo l’Aurelia tra Torre del Lago (Lucca) e Migliarino (Pisa).



Il sacerdote è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. È accaduto alcuni giorni fa, la notizia è riportata oggi nelle testate locali. Il sacerdote, secondo quanto appreso, svolge la sua attività di religioso in Versilia. La droga era in una bustina e in quantità giudicata per uso personale pertanto è scattata solo la segnalazione amministrativa.

Secondo quanto ricostruito dai giornali, una pattuglia ha notato il sacerdote scendere in piena notte dalla sua auto e dirigersi nel bosco, per poi tornare a bordo. Gli agenti lo hanno quindi fermato ad un distributore di benzina poco più avanti. L’uomo indossava abiti civili. Dai documenti è emerso che si tratta di un sacerdote 45enne della zona. La droga è stata sequestrata e la patente di guida ritirata.

Il vescovo di Lucca

“In merito alla notizia che vede coinvolto un sacerdote della Arcidiocesi di Lucca, l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti si è subito attivato per comprendere le circostanze di quanto avvenuto. Lo stesso arcivescovo, rintracciato il sacerdote, sta affrontando con lui la questione in attesa, ripete, di verificare quanto effettivamente successo”. Lo ha scritto l’Arcidiocesi di Lucca in una nota.