Covid, l’annuncio di Merck: «La nostra pillola dimezza il rischio di ricovero e morte»

La Merck ha annunciato che il Molnupiravir dimezzerebbe il rischio di ricovero e morte per Covid. L’annuncio dell’azienda

Il Molnupiravir è un farmaco prodotto dalla Merck la cui efficacia potrebbe costituire una svolta nel contrasto al Covid. Si tratta di una pillola antovirale che dimezzerebbe il pericolo di ricovero e morte a causa del virus. Lo ha annunciato la ditta farmaceutica americana affermando che chiederà alla Fda (Food & Drug Administration) di autorizzare il farmaco.

Merck ha comunicato che la fase tre di uno studio clinico è terminata. Una valutazione ad interim aveva mostrato come il 7,3% dei pazienti che ha assunto la pillola aveva perso la vita, mentre i pazienti morti dopo aver ricevuto placebo erano il 14,1%.

Su 775 pazienti, nessuno di coloro a cui hanno somministrato il farmaco nei primi 29 giorni dello studio ha perso la vita, mentre i morti dopo assunzione di placebo erano 8.

Se il farmaco fosse approvato, bisognerebbe assumerlo 2 volte al giorno per 5 giorni. Merck ha inoltre annunciato che chiederà l’autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti entro 2 settimana per poi richiederla anche in altri Stati. L’azienda spiega che la pillola ha mostrata una «efficacia consistente» anche con le varianti del Covid, inclusa la Delta. Tutti i pazienti coinvolti nella ricerca avevano un fattore di rischio tra cui diabete, obesità, o età avanzata.

«Essendo il primo antivirale orale che mostra un beneficio nei pazienti di diagnosi recente, è piuttosto notevole», ha detto Nick Kartsonis, vicepresidente dello studio clinico di Merck, «è chiaramente un importante punto di svolta nell’evoluzione della nostra lotta contro il Covid-19», ha chiosato.