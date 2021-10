Studente tedesco in gita in Italia precipita dal tetto dell’hotel: è in fin di vita

Il ragazzo, 18 anni, è ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa ed è gravissimo. È precipitato da un hotel a Marina di Pietrasanta

È in fin di vita uno studente tedesco di 18 anni, in gita scolastica nel nostro Paese. Il ragazzo è precipitato dal tetto di un hotel sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca). È accaduto oggi all’alba, ore 6, all’hotel Happy. Il giovane era sul tetto dell’hotel quando improvvisamente è caduto a terra sul terrazzo che si trova al primo piano dell’albergo. Ha fatto un volo di circa 5 metri. Trasportato in codice rosso al Cisanello di Pisa, è molto grave.

Il 18enne è arrivato in Italia con una comitiva di 38 ragazzi e 3 docenti la scorsa domenica. La scolaresca viene da Nottuln e la gita è organizzata dall’istituto Rupert-Neudeck Gymnasium. La polizia di Forte dei Marmi sta indagando sull’accaduto.

Leggi anche:—>Enrico Varriale respinge le accuse di stalking davanti al gip. Spunta un testimone chiave

In base alle testimonianze raccolte escludono che qualcuno abbia spinto il 18enne. Da una prima ricostruzione, pare che il ragazza abbia cercato di scalare il tetto con uno smartphone, e poi sia precipitato in un balcone della stanza sita al primo piano dell’albergo.

Leggi anche:—>Modella stuprata da fotografo sul set:«Attendo giustizia da 3 anni»

I compagni di classe che si trovavano con lui hanno detto che ieri sera, il 18enne avrebbe bevuto e forse assunto della droga. Gli esami tossicologici sul ragazzo attesteranno o meno la veridicità di quanto raccontato dai compagni del giovane.