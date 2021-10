Denunciano il parroco: “Ha speso 60mila euro per ristrutturare la casa”

Una casa con tre bagni e 9.000 euro di cucina, avrebbe impegnato inoltre 50.000 euro in lavori edili. Questa è la denuncia da parte di alcuni membri del Consiglio affari economici delle parrocchie di cui è reggente un prete a San Miniato (Pisa) che è stato denunciato per appropriazione indebita.

Gli viene contestata una spesa per oltre 60mila euro per la ristrutturazione dell’alloggio personale dove avrebbe fatto tre bagni, comprato una cucina da 9.000 euro e impegnato oltre 50.000 euro in lavori edili.

LEGGI ANCHE > Modella stuprata da fotografo sul set:«Attendo giustizia da 3 anni»

Il sostegno del vescovo

Per i querelanti è pure grave che il vescovo Andrea Migliavacca “non solo continui a sostenere il parroco ma anzi in presenza di alcuni fedeli ha sostenuto, in una registrazione acquisita alla querela, che ‘si sarebbe potuto spendere di meno’ ma che ‘ormai è andata così'”.