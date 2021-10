Previsioni Meteo sabato 2 ottobre | cieli coperti

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 2 ottobre. Al nord addensamenti in aumento. Al centro cieli prevalentemente coperti. Al sud coperture su territorio con possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 2 ottobre.

Nord:

Cielo molto nuvoloso su regioni occidentali, restanti aree alpine e prealpine, nonché sul settore appenninico con lievi piogge e rovesci, più diffuse da fine giornata su Liguria e Piemonte centrosettentrionale; sul resto del nord cielo inizialmente sereno o al più velato, ma con nubi in sensibile aumento tra pomeriggio e serata sulle rimanenti zone di lombarda e triveneto.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità variabile sulla Sardegna, con isolati rovesci o temporali sui settori nord ed est dell’isola, ma con fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio; altrove all’inizio cielo caratterizzato dal passaggio di estese nubi medio-alte ma poco consistenti, seguite poi già in mattinata da addensamenti compatti con associati brevi rovesci o temporali che dal pomeriggio interesseranno la toscana centroccidentale, le coste laziali e localmente i rilievi compresi tra Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Spiccata instabilità sulla Sicilia con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, in graduale assorbimento nelle ore serali. Copertura medio-alta in graduale intensificazione sulle regioni peninsulari, più significativa su appennino molisano, Campania, basso Salento e soprattutto sulla Calabria dove sarà in grado di produrre lievi rovesci e qualche locale temporale nelle ore diurne; dal tardo pomeriggio attesa una generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, eccezion fatta per le zone costiere campane.

Temperature:

Minime in calo sulla pianura padana, Umbria, regioni adriatiche, Basilicata e Calabria ionica; in tenue rialzo su nord Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in lieve aumento su Marche settentrionali, Molise, rilievi campani, Puglia, Basilicata e coste nordorientali siciliane; in diminuzione su Liguria orientale, alta Toscana, Sardegna nordoccidentale, aree costiere laziali e della puglia ionica, ovest Sicilia; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili o dai quadranti orientali al nord; deboli variabili sulla Sardegna con rinforzi orientali sul settore est e nord; mediamente deboli dai quadranti orientali sul resto d’Italia salvo rinforzi diurni lungo le coste del Lazio.

Mari:

Mosso il basso ionio; da poco mossi a mossi il mar ligure, tirreno e stretto di Sicilia; generalmente poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in intensificazione serale sull’adriatico settentrionale.