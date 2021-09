Previsioni Meteo OGGI giovedì 30 settembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 30 settembre. Al nord addensamenti in aumento con possibili rovesci. Al centro cieli generalmente coperti. Al sud velature sparse su territorio. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 30 settembre.

Nord:

Molte nubi al nord-est, pianura padana ed aree prealpine, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio sulla aree pianeggianti; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti sulle regioni adriatiche e sul Lazio centromeridionale, con deboli piogge o rovesci sparsi, in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Sud e Sicilia:

Nubi cumuliformi sparse, con rovesci o temporali associati, in attenuazione serale.

Temperature:

Minime in diminuzione al nord-ovest, aree alpine e prealpine, in aumento su Abruzzo, Molise, Puglia garganica, aree interne della Campania e Basilicata settentrionale, stazionarie sul resto del paese; – massime in sensibile diminuzione sulla pianura padano veneta, regioni adriatiche centrali, Sardegna, sud peninsulare e Lazio centromeridionale, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna; generalmente deboli settentrionali sul resto del centro-sud e costiera romagnola, con rinforzi su quest’ultima; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna; da mossi a molto mossi mar ligure, canale di Sardegna, tirreno occidentale ed alto adriatico; da poco mossi a mossi sul resto del tirreno, stretto di Sicilia e ionio; poco mosso o quasi calmo l’adriatico.