Tenta di rapire una bimba di 9 mesi dal passeggino e rischia il linciaggio: arrestato

Un 57enne con problemi psichici ha tentato di rapire una bambina di nove mesi dal passeggino. È accaduto a Torino, l’uomo è stato arrestato.

È stato fermato dalla polizia municipale, il fatto è accaduto in un bar di Torino. È finito in manette per sequestro di persona un professore di 57 anni, con un precedente per tentato omicidio, in cura al Reparto Psichiatrico dell’ospedale Molinette.

LEGGI ANCHE > 58enne molesta i clienti in un bar, viene colpito da un pugno e muore

Il 57enne ha rischiato di essere linciato dai presenti nel bar. L’uomo aveva interrotto le cure da qualche tempo e negli ultimi giorni non si era nemmeno presentato al lavoro.