Tunisino vince concorso per la migliore baguette di Parigi. Ma l’estrema destra tuona:«È un ultrà islamico»

Makram Akrout ha vinto il concorso per la migliore baguette di Parigi ma avrebbe divulgato messaggi anti francesi su Fb. La polizia indaga

Il panettiere Makram Akrout ha vinto il concorso francese per la migliore baguette di Parigi e dovrebbe rifornire l’Eliseo di pane per un anno. Ma, come riportato dal Corriere della sera, secondo l’estrema destra avrebbe divulgato messaggi contro la Francia su Fb. Akrout è arrivato in Francia vent’anni fa e non aveva documenti, poi ha ottenuto la cittadinanza francese e ha cominciato a lavorare nella panetteria Les Boulangers.

Alla vigilia della cerimonia prevista per oggi al sagrato di Notre Dame per celebrare la sua vittoria, alcuni militanti dell’estrema destra e il giornale Causeur hanno trovato e divulgato alcuni messaggi imbarazzanti che Akrout avrebbe postato in passato sul suo profilo Facebook.

L’account hackerato, le indagini

La polizia sta indagando per scoprire se davvero lui abbia scritto quei messaggi. Tra i messaggi divulgati ci sono:«La Francia incoraggia e propaga la decadenza nei nostri Paesi per proteggere i suoi interessi colonialisti e ci spinge a allontanarci dalla religione e dai valori islamici» oppure «Abbiamo pianto per Charlie Hebdo e per Notre-Dame, ma da parte della Francia, questi cani non piangono quando ci si prende gioco del creatore Allah».

Il fornaio ha detto che il suo account è stato hackerato, poi ha ritrattato e avrebbe deciso di non partecipare alla cerimonia. L’Eliseo aveva postato su Twitter il messaggio di Macron per il vincitore:«Alla fine non ne resta che uno! Bravo a Makram Akrout che ha vinto il premio della migliore baguette di Parigi per l’anno 2021. Come vuole la tradizione, fornirà pane all’Eliseo per un anno».

Intanto la polizia sta scandagliando i profili di Akrout per vedere se è solo una provocazione dell’estrema destra o davvero l’uomo sia un fondamentalista islamico. Staremo a vedere cosa succederà.