La Francia rimborserà le sedute con lo psicologo nel post pandemia

Una buona fetta della popolazione francese soffre di ansia e depressione con l’avvento della pandemia, il 5% in più rispetto a prima che scoppiasse il virus

Dall’inizio dell’emergenza Covid, in Francia sono aumentate del 5% rispetto a prima della pandemia, le persone che soffrono di ansia e depressione. Nello specifico, il 15% dei francesi soffre di depressione mentre il 23% di ansia. Per affrontare questo problema, il governo francese ha annunciato che le sedute dallo psicologo dai tre anni in su saranno pagate dal servizio sanitario sotto presentazione di prescrizione medica.

Emmanuel Macron ha comunicato che sarà possibile essere rimborsati per le sedute con gli psicologi tramite tariffa concordata tra specialista e assicurazione sanitaria. La prima seduta avrà un costo di 40 euro, la seconda 30 euro. A questa iniziativa potranno aderire sia i liberi professionisti sia gli psicologi di un centro sanitario pubblico.

Il sostegno è previsto per dieci sedute e si può rinnovare una volta sola. Potranno approfittarne tutti i cittadini da 3 anni in poi, anche adolescenti e adulti che hanno «disturbi depressivi e stati d’ansia da lievi a moderati».

Leggi anche:—>Covid, l’annuncio di Merck: «La nostra pillola dimezza il rischio di ricovero e morte»

A detta della Corte dei conti, questa misura potrebbe portare a un guadagno netto, perché così si ridurrebbero prescrizioni per astensione dal lavoro e quelle per psicofarmaci. «Andare da uno psicologo quando si ha un disturbo depressivo è un’azione preventiva», ha detto il direttore generale della Mutualité, Séverine Salgado.

Leggi anche:—>Esercente assalito di fronte all’asilo della figlia perché non pagava il pizzo

Un esperimento simile a quello che intende attuare Macron è già in funzione da tre anni nei dipartimenti di Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Morbihan e Landes per pazienti dai 18 ai 60 anni. Secondo un report, il suddetto progetto ha dato una mano a oltre 30mila persone, con il contributo del 58% dei medici di base e il 45% di psicologi delle Asl regionali.