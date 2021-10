Crisi economica: Brasiliani cercano avanzi di cibo in carcasse di animali

Fotografie strazianti hanno messo a nudo la crisi economica e la fame che affligge la nazione più popolosa dell’America Latina. Brasiliani indigenti che frugano in un mucchio di carcasse di animali in cerca di cibo. Milioni di persone si sono ritrovate nella miseria dalla pandemia del coronavirus e dall’aumento dell’inflazione.

Le immagini, scattate a Rio, in Brasile, la scorsa settimana dal premiato fotoreporter Domingos Peixoto, mostrano il gruppo che rovista nel retro di un camion. All’interno frattaglie e ossa scartate dirette ad una fabbrica che produce cibo per animali e sapone. “Alcuni giorni … voglio piangere“, ha detto l’autista del camion, José Divino Santos, al reporter Rafael Nascimento de Souza. “Prima la gente veniva a chiedere un pezzo d’osso per i suoi cani. Oggi chiedono le ossa per fare da mangiare”, ha aggiunto Santos. Una spazzina di 51 anni ha detto che aveva bisogno di sfamare i suoi cinque figli e 12 nipoti, avendo recentemente perso il suo compagno. “È passato così tanto tempo da quando ho visto un po’ di carne, da prima della pandemia … Sono così grata per questo”.

Le immagini, una delle quali è apparsa sulla prima pagina di Extra con il titolo “Brasile 2021: il dolore della fame”, hanno scatenato un’immediata protesta. Si stima che 19 milioni di brasiliani abbiano sofferto la fame dall’inizio di un’epidemia di Covid che ha ucciso 600.000 persone. Altrove nella regione la sofferenza è ancora più intensa. La settimana scorsa, un’importante università venezuelana ha detto che quasi il 77% dei cittadini vive in estrema povertà a causa del Covid e della crisi economica.

“Se questo non vi fa arrabbiare, allora non so cosa lo farà”

Peixoto ha detto di essere perseguitato dal ricordo di uno spazzino che aveva visto sorridere mentre il camion arrivava per condividere il carico di cibo. “Sembrava così felice… [perché] sapeva che significava un altro giorno di cibo sulla loro tavola“, ha detto Peixoto. Poi ha aggiunto: “Non ho scattato la foto. Era una di quelle immagini che si prendono con gli occhi e si conservano nel cuore”. De Souza, il giornalista, ha ricordato di aver esortato una donna a non consumare la carne gettata via. “Giovanotto, o mangiamo questo o moriamo di fame”, rispose lei. “Questa è la realtà”, ha detto il giornalista trentenne. “Se questo non vi fa arrabbiare, se non vi commuove, allora non so [cosa lo farà]”.

Crisi economica e sociale, le proteste a Rio

Migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade di Rio sabato per denunciare una calamità sociale per la quale molti incolpano Bolsonaro. “È inumano”, ha detto Alex Frechette, un artista di 43 anni, che portava uno dei suoi dipinti di Bolsonaro. L’opera rappresentava il presidente che ridacchiava accanto a tre bambini neri che stringevano ciotole piene di ossa.

José Manuel Ferreira Barbosa, un decoratore di 63 anni, ha anche incolpato il presidente per la crisi della fame in Brasile. “Le cose sono davvero difficili in questo momento. Alcune persone stanno mangiando ossa. Altri non hanno niente da mangiare”.”È una vergogna”, ha concordato Rosa Maria Xavier da Silva, 53 anni, una venditrice ambulante che vive in una casa abusiva nel centro di Rio. La donna sta lottando per nutrire otto nipoti con un sussidio mensile di 150 reais (23 euro).

Durante un’audizione al Congresso, il senatore di sinistra Humberto Costa ha detto che le foto di Peixoto hanno esposto la tragedia sociale del governo Bolsonaro. “La disoccupazione sta aumentando. La disuguaglianza sta crescendo. La povertà sta crescendo. La fame è tornata. Questo è ciò che questo governo … ha fatto al nostro paese”.Anche dopo tre decenni a documentare il conflitto della droga e i mali sociali di Rio, Peixoto, 57 anni, ha detto di essere rimasto scioccato. “Non ho dormito per due giorni, cercando di elaborare il tutto”, ha detto il fotografo. “La gente deve cucinare con la legna da ardere – e non solo i senzatetto… Accidenti, dobbiamo trovare il modo di raccontare queste storie per vedere se possiamo aiutare in qualche modo”, ha aggiunto.