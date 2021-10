Elezioni, primi dati dell’affluenza al 13,7%

Quando sono noti i dati relativi a 547 comuni sui 1.153 raccolti dal Viminale, l’affluenza alle urne alle ore 12 di oggi va attestandosi al 13,72%. Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale di votanti era stata del 17,99%, ma si votò in un solo giorno.



Quando è passata più di un’ora non c’è ancora il dato dell’affluenza per le elezioni amministrative alle ore 12 per la città di Roma. Al momento sul sito del ministero dell’Interno risultano mancanti i dati della sola Capitale sui 1.153 comuni interessati dal turno elettorale.