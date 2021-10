Incendio a Roma, le grida d’aiuto poi il fuoco: “Abbiamo visto le fiamme avvolgere il ponte”

Il racconto di chi ieri sera ha vissuto in prima persona l’incendio che ha parzialmente distrutto il ponte dell’Industria a Roma. Le parole dei condomini.

“Abbiamo sentito uno scoppio, la puzza di gomma bruciata e di gas. Subito è andata via la luce e siamo scesi in strada”, raccontano dei condomini di un palazzo di riva Ostiense a pochi metri dal ponte dell’Industria, noto come il ponte di Ferro, gravemente danneggiato dall’incendio di ieri sera. “Si sono sentite anche delle grida di aiuto venire dagli accampamenti lungo il Tevere – racconta un altro – poi abbiamo visto le fiamme. Pian piano abbiamo visto il rogo crescere e avvolgere il ponte”.

Il ponte potrebbe riaprire tra mesi

Il ponte dell’Industria potrebbe riaprire tra mesi. Questo porterebbe a pesanti ripercussioni sul traffico cittadino: la struttura infatti collega i due quartieri Marconi e Ostiense. Sul ponte, chiuso al transito da ieri notte e presidiato dalla polizia locale, è in corso in questa fase una prima verifica statica da parte dei vigili del fuoco. Verranno eseguiti anche complessi accertamenti sulla staticità dei metalli. Alle verifiche seguiranno poi i lavori di riadeguamento degli impianti e il ripristino delle parti crollate, ovvero le gallerie dei servizi.