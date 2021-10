Previsioni Meteo DOMANI lunedì 4 ottobre | coperto al nord

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 4 ottobre. Al nord rovesci e temporali sparsi. Al centro addensamenti in aumento in giornata. Al sud cieli prevalentemente sereni Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì lunedì 4 ottobre.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi ed intensi sul nord-ovest, in estensione serale anche al resto del settentrione, con i fenomeni che su Liguria e Piemonte potranno assumere carattere di eccezionalità.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti su Sardegna ed aree e regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, tendenti a divenire intensi sulla toscana dal pomeriggio; bel tempo sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il meridione, con rovesci o temporali sparsi sulle regioni ioniche, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Temperature:

Minime in aumento sulle regioni centrorientali del nord, Valle d’aosta, Piemonte settentrionale, regioni adriatiche, Sicilia occidentale e Sardegna, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Toscana, Umbria e Sardegna occidentale, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Dai quadranti meridionali, moderati al sud e forti al centro-nord, con rinforzi di burrasca o burrasca forte dal pomeriggio su Sardegna, Sicilia occidentale, Liguria, coste tirreniche centrali ed in pianura padana.

Mari:

Da molto mosso a localmente agitato il mare di Sardegna; molto mossi il canale di Sardegna, alto tirreno e mar ligure; da mossi a molto mossi il tirreno ed adriatico; mossi i restanti mari.