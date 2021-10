Quello che Dio ha congiunto | Il Vangelo di oggi Domenica 3 Ottobre 2021

“Dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”

Liturgia di oggi Domenica 3 Ottobre 2021

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B

Tutte le cose sono in tuo potere

e nessuno può opporsi alla tua volontà.

Tu hai fatto il cielo e la terra

e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento:

tu sei il Signore di tutte le cose. (Cf. Est 4,17b-c)

Prima Lettura

I due saranno un’unica carne.

Dal libro della Gènesi

Gen 2,18-24

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda».

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.

Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.

Allora l’uomo disse:

«Questa volta

è osso dalle mie ossa,

carne dalla mia carne.

La si chiamerà donna,

perché dall’uomo è stata tolta».

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 127 (128)

Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.

Beato chi teme il Signore

e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,

sarai felice e avrai ogni bene. R.

La tua sposa come vite feconda

nell’intimità della tua casa;

i tuoi figli come virgulti d’ulivo

intorno alla tua mensa. R.

Ecco com’è benedetto

l’uomo che teme il Signore.

Ti benedica il Signore da Sion. R.

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme

tutti i giorni della tua vita!

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!

Pace su Israele! R.

Seconda Lettura

Colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine.

Dalla lettera agli Ebrei

Eb 2,9-11

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti.

Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza.

Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Domenica 3 Ottobre 2021

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,2-16

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono.

Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Parola del Signore.

Quello che Dio ha congiunto | Il commento al Vangelo di oggi Domenica 3 Ottobre 2021

Gesù è venuto a “portare a compimento” la Legge di Dio. Questo ci fa pensare ad un’innovazione, ad una “miglioria”. In quanto alla sacralità matrimonio, invece, Gesù riporta tutto a quanto stabilito da Dio nella Genesi: “Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola“. E continua: “Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”.

Mosè infatti aveva scritto una legge apposita per gli Israeliti, che gli consentiva di ripudiare legittimamente la propria moglie e sposarne un’altra: ci dice Gesù, però, “per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma”.

Il commento al Vangelo di ieri:

Quindi cosa è lecito e cosa no? Dio ci lascia sempre liberi, non è un “legalista” e ci perdona e ci capisce. Eppure, se vogliamo sapere cosa è giusto e se vogliamo guardare in faccia il vero bene, dobbiamo poter leggere il Vangelo così come ce lo riporta la nostra coscienza, quella vocina che ci ammonisce, a volte, che ci guida e slatentizza i nostri limiti.

Se sapremo seguirla senza opporre resistenza, forse, non saremo lontani dal fare la volontà di Dio, che è nelle cose semplici. Tutto “si può” fare, dunque, ma non tutto è giusto agli occhi di Dio. Ciò che non è giusto richiede invece una “giustificazione”, un riscatto: accettare che siamo bisognosi della sua misericordia, del suo perdono, e di una vera conversione sulla via dell’amore.