Covid, parla Pregliasco: “Organizzazione in vista della stagione invernale”

Sul tema del Covid ha parlato Pregliasco, il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, ricordando l’importanza di organizzarsi in vista della stagione invernale.

“Non dobbiamo preoccuparci, ma pre-occuparci, cioè organizzarci. Nel prossimo futuro abbiamo il problema dell’inverno che incombe, sappiamo cosa vuol dire avere sbalzi termici, stare di più chiusi in casa”. A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervenendo ai microfoni della trasmissione ‘Rotocalco 264’ su Cusano Italia Tv.

Pregliasco avvisa: “Non bisogna abbassare la guardia?

“Inoltre quest’anno tornerà anche l’influenza che l’anno scorso, grazie alle misure stringenti, non si è vista”, ha aggiunto il virologo. Secondo Pregliasco è necessario essere pronti per l’inverno che sta arrivando: “C’è la necessità di essere pronti, organizzarsi dal punto di vista dei protocolli e non abbassare la guardia“.

Ancora oggi ogni contatto interpersonale rappresenta un potenziale rischio d’infezione anche se, grazie ai vaccini, c’è una protezione in termini della gravità della malattia; questo ci deve far stare più sereni, ma non troppo. “Dobbiamo ancora cercare di convincere a vaccinarsi le persone dubbiose, che non si fidano di una vaccinazione che invece è l’elemento che farà la differenza”, ricorda Pregliasco.

Il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano ha concluso sostenendo che: “Lo vediamo già adesso che c’è una pandemia di vaccinati e una di non vaccinati. Scavallato questo inverno, allora potremo fare una valutazione rispetto a sempre maggiori libertà”.